Окончательное решение по возобновлению финансирования Киева может быть принято уже в апреле

Палата представителей Соединённых Штатов Америки в настоящее время работает над законопроектом, который предусматривает очередной пакет помощи Украине. Вероятно, финансирование Украины может быть утверждено Конгрессом весной 2024 года. На данный момент идут процессы разработки этого законопроекта в Палате представителей, согласно информации, полученной от CNN.

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Группа республиканцев из Палаты представителей занимается разработкой нового документа, в котором предусмотрено выделение 66 миллиардов долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в отличие от предложения Байдена о выделении порядка 100 миллиардов. Предполагается, что новый законопроект будет готов к концу марта или в апреле. Однако, никто не может гарантировать его принятие. Также неизвестна позиция спикера Палаты представителей Майкла Джонсона относительно этого проекта.

По информации, полученной от CNN, Джонсон встречался с однопартийцами вне официальных встреч, на которых обсуждался новый законопроект, включающий не только выделение средств "союзникам" США, но и финансирование мексиканской границы, что было главным условием республиканцев. Однако, он не высказал свое мнение относительно разрабатываемого законопроекта, что вызывает беспокойство сената.

Джонсон еще не принял никакой позиции относительно плана и не обязался проголосовать за него, по информации CNN. В целом, по мнению аналитиков, роль Джонсона окажется ведущей в процессе принятия нового закона, учитывая его предыдущий неуспех в отношении двухпартийного пакета помощи Украине. В случае принятия документа, его необходимо будет утвердить в сенате, где также будут свои сложности. В то же время, в Киеве надеются, что до конца весны Украина все же получит деньги от США. Отметим, что новый пакет предоставляет только военную помощь, без гуманитарной.