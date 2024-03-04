По словам предпринимателей, технологии компании по-прежнему развиваются во благо человечества

Старшие руководители компании OpenAI опубликовали меморандумы, в которых обсуждается иск, поданный адвокатами Илона Маска в Калифорнии в четверг. Каждое обвинение, выдвинутое в иске Маска, тщательно опровергается руководителями OpenAI, вероятно, чтобы успокоить нервы сотрудников.

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Важные темы, описанные в длинном исковом заявлении, вызвали обеспокоенность по поводу "серьезной угрозы человечеству" со стороны общедоступного искусственного интеллекта и того, как OpenAI стала "фактической дочерней компанией Microsoft с закрытым исходным кодом". В заявлении также содержались упоминания значительных пожертвований Маска, когда организация действовала в качестве некоммерческой.

Руководство OpenAI, включая генерального директора Сэма Альтмана и директора по стратегии Джейсона Квона, похоже, распространили внутренние служебные записки, чтобы сотрудники могли понять их позицию и, вероятно, поднять моральный дух компании. Записка Альтмана интересна, так как содержит довольно личное заявление. По имеющимся данным, в этой записке напоминается, что Маск когда-то был героем Альтмана. Генеральный директор OpenAI также предупредил сотрудников, что атаки на компанию будут продолжаться в обозримом будущем.

Записка Квона гораздо более прозаична. В выдержках, цитируемых Axios, Квон начинает с описания OpenAI как законопослушной компании, которая будет отвечать запросам правительства. Затем Квон старается опровергнуть три основных исковых требования Маска.

Что касается AGI и их опасности для человечества, Квон утверждает, что GPT-4 находится далеко от того, чтобы быть AGI. В качестве доказательства он определяет AGI как "высокоавтономную систему, способную разрабатывать новые решения старых проблем". Однако Квон утверждает, что "GPT-4 не способен такого сделать".

Квон также отрицает, что OpenAI отказалась от своей миссии приносить пользу человечеству. Широко доступные API и продукты компании выделяются как важные части миссии. Более того, утверждается, что коммерциализация компании позволяет выделять капитал для финансирования жизненно важных технологий.