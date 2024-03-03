Сокрушительные удары авиации не оставляют и шанса частям ВСУ изменить ситуацию на поле боя

После взятия Авдеевки российскими вооруженными силами наступление на Запад не прекращается, расширяется успех на различных участках. Протекают ожесточенные бои за Бердычи, Семеновку, Тоненькое и Орловку, особенно сильные сражения разворачиваются в Тоненьком.

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На восточной окраине Семеновки и между Тоненьким и Орловкой все еще действуют остатки украинских сил, оказывая агрессивное сопротивление. Вооруженные Силы Украины стараются сдержать прорыв российской армии и даже пытаются контратаковать. Украинские подразделения предпринимают попытки вернуть потерянные позиции, но безуспешно. Однако иногда этим попыткам удается внезапно удивить российских бойцов. Так, свидетели рассказывают о случае, когда украинские военные, используя боевую машины пехоты Bradley, атаковали позиции российского мотострелкового подразделения, у которого не было гранатометов. Также сообщалось о неурядицах во время наступательных операций российских войск из-за недостаточного знакомства с текущей обстановкой. Например, рассказывали о случае, когда бойцы приблизились к селу, которое уже было захвачено украинской армией, полагая, что оно в настоящий момент под российским контролем.

Одновременно с этим украинское руководство активно перемещает свои резервные части под Авдеевку. В основном, это не только техника, но и личный состав. Невзирая на серьезность ситуации, шансы у украинских формирований изменить ситуацию в свою пользу весьма малы. В основном это связано с интенсивностью действий российской авиации, которая наносит сокрушительные ракетно-бомбовые удары как на линии соприкосновения, так и по местонахождению украинских войск в тылу. Благодаря этому, подразделения на земле продвигаются дальше, продолжая освобождение Донбасса.