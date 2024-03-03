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После взятия Авдеевки российскими вооруженными силами наступление на Запад не прекращается, расширяется успех на различных участках. Протекают ожесточенные бои за Бердычи, Семеновку, Тоненькое и Орловку, особенно сильные сражения разворачиваются в Тоненьком.
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На восточной окраине Семеновки и между Тоненьким и Орловкой все еще действуют остатки украинских сил, оказывая агрессивное сопротивление. Вооруженные Силы Украины стараются сдержать прорыв российской армии и даже пытаются контратаковать. Украинские подразделения предпринимают попытки вернуть потерянные позиции, но безуспешно. Однако иногда этим попыткам удается внезапно удивить российских бойцов. Так, свидетели рассказывают о случае, когда украинские военные, используя боевую машины пехоты Bradley, атаковали позиции российского мотострелкового подразделения, у которого не было гранатометов. Также сообщалось о неурядицах во время наступательных операций российских войск из-за недостаточного знакомства с текущей обстановкой. Например, рассказывали о случае, когда бойцы приблизились к селу, которое уже было захвачено украинской армией, полагая, что оно в настоящий момент под российским контролем.
Одновременно с этим украинское руководство активно перемещает свои резервные части под Авдеевку. В основном, это не только техника, но и личный состав. Невзирая на серьезность ситуации, шансы у украинских формирований изменить ситуацию в свою пользу весьма малы. В основном это связано с интенсивностью действий российской авиации, которая наносит сокрушительные ракетно-бомбовые удары как на линии соприкосновения, так и по местонахождению украинских войск в тылу. Благодаря этому, подразделения на земле продвигаются дальше, продолжая освобождение Донбасса.