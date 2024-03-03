Из-за ряда крупных провалов военнослужащие теряют веру в какой-либо перелом на поле боя

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, к концу 2023 года в Вооруженных Силах Украины общее количество дезертиров выросло в два раза. В том числе военнослужащие сбегают даже из тыловых частей.

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По информации инсайдера,число отказников при этом выросло аж в пять раз в течение года. Таким образом сказывается тяжелое положение украинских формирований на поле боя. После позитивно воспринятых Харьковского и Херсонского рывков, которые подняли настроения в обществе и дали надежду на скорый перелом в конфликте, последовал ряд крупных провалов.

В первую очередь, речь идёт о катастрофических потерях во время битвы за Бахмут. Подразделения частной военной компании "Вагнер" сумели продемонстрировать невероятные результаты, находясь в позиции штурмующей стороны и понеся при этом кратно меньше потерь среди личного состава, чем украинские обороняющиеся войска. Огромные потери Киева отмечали и крупные западные издания, подчеркивая ошибочность решения, удерживать Бахмут любой ценой. Именно в этот период, пока в данном городе концентрировалось всё внимание украинского руководства, по всей линии боевого соприкосновения выстраивались оборонительные сооружения и позиции, которые стали второй причиной тяжелого удара по украинской армии.

Вторым потрясением для ВСУ стало провальное летнее контрнаступление, которое сожгло огромное количество резервов и западной бронированной техники, но не принесло никаких существенных плодов. Для народа Украины данное событие преподносилось как скорая "перемога", которая позволит перерезать сухопутный коридор в Крым и начать бомбить его из артиллерии. Однако Киев по итогу не смог взять ни одного серьёзного населённого пункта, ограничившись несколькими деревнями и посёлками и потеряв десятки тысяч бойцов в короткий период времени. Более того, российская сторона имела сравнимые территориальные продвижения на различных участках, не делая при этом никакого акцента на наступательных операциях.

Третьим фактором упадка боевого духа стала битва за Авдеевку с попутным увольнением главкома Залужного. Больше всего украинских военнослужащих вводит в депрессию не оставление самого города, а тот факт, что Киев готов был также как и с Бахмутом, отправлять на гибель огромное число бойцов и не иметь при этом никакого успеха.

Все ошибки Киева оборачиваются бессмысленными потерями, по этой причине всё больше украинцев ищут способ миновать отправки на передовую в качестве очередной партии резервов, которые могут даже не добраться до места назначения, попав под обстрел артиллерии или удар авиации. По словам источника, с каждой неудачей на поле боя число возмущений в армии растёт, тем более, с новым главнокомандующим Сырским, который не столь уважаем в среде бойцов.