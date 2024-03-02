Информация об этом поступает от местных жителей и очевидцев

В одном из районов Санкт-Петербурга, зафиксирован прилёт беспилотного летательного аппарата. Об инциденте с пожаром в Красногвардейском районе рассказал сам губернатор региона Александр Беглов.

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По словам чиновника, на месте происшествия отработали сотрудники экстренных служб, включая Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. По имеющимся данным, в результате инцидента нет пострадавших, но пострадало стекло на балконах двух жилых домов. Из соображений безопасности, жильцы данных домов были эвакуированы.

Конкретных подробностей о произошедшем Беглов не сообщил. Он отметил, что взял руководство над оперативным штабом по устранению последствий чрезвычайной ситуации. Тем не менее, некоторые источники, в основном украинские, утверждают, что по Санкт-Петербургу был совершен удар дроном-камикадзе. Эту же информацию подтверждают жители данного района в социальных сетях и мессенджерах.

Всем известно, что украинские вооруженные силы систематически предпринимают попытки атаковать территорию Российской Федрации с помощью беспилотных аппаратов. Прежде всего, атаки направлены на такие регионы, как Белгородская, Брянская и Курская области, Крым, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край.

Однако, киевское правительство стремится продемонстрировать свои возможности по совершению атак вглубь территории России, поэтому в свете многочисленных неудач украинских вооруженных сил на поле боя не исключается продолжение их попыток нанесения атак с помощью БПЛА по гражданским объектам на территории страны.