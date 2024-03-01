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Zelikman
Intel представила проекты будущих высокотехнологичных заводов в Германии
Планируется, что заводы появятся в конце 2027 года и будут использовать технологические узлы Intel 14A и 10A

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  Американская компания Intel опубликовала свои детальные планы по строительству многоцелевого объекта в Германии, неподалеку от города Магдебург. Первоначально на этой территории будут размещены два завода, а в будущем планируется расшириться до шести дополнительных модулей. По прогнозам, заводы появятся в конце 2027 года, подразумевая использование технологических узлов Intel 14A (1,4 нм) и 10A (1 нм)

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  Для производства высокотехнологичных процессоров понадобятся современные модели производственного оборудования. По информации, производственный комплекс первого поколения, оснащенный технологией high-NA, будет использовать от 4 до 9 экспозиций экстремального ультрафиолета с высоким содержанием натрия и от 20 до 30 экспозиций экстремального ультрафиолета в целом. Учитывая размеры заводов Intel в 530 метров длинной и шириной в 153 метров, можно предположить, сколько оборудования экстремального ультрафиолета потребуется для обработки значительного количества пластин с техпроцессами 14A и 10A.

  На плане территории проекта Intel в Магдебурге изображены два модуля – Fab 29.1 и Fab 29.2, рядом с многочисленными вспомогательными зданиями, включая системы охлаждения и нагрева (BC1), склад (WH1), хранилище чистой воды (PB1), хранилище специальных газов (BG1), систему разделения воздуха (AU1), офисное помещение (OB1), служебное здание (SB1), центр обработки данных (DC1), помещение для предварительной очистки сточных вод (WT1), предварительная обработка щелочных сточных вод (NH4W) и парковка (PK1).

  Fab 29 будет подключен к высоковольтной линии напряжением 380 кВ, проложенной до собственной подстанции на территории. Интересно отметить, что Intel планирует использовать аккумуляторную систему энергопроизводства для аварийного питания вместо традиционных дизельных генераторов, что подчеркивает их стремление к снижению вредного воздействия на окружающую среду.

  Таким образом, Intel продемонстрировала амбициозные планы, направленные на развитие производства передовых технологий в Германии, придерживаясь принципов экологичности и стремления к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

#intel #технологии #германия #чипы #заводы
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