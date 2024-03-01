За последние годы, компания существенно уступила в продажах своим конкурентам из Поднебесной

Tesla Inc. вступила в битву на китайском рынке, где она сталкивается с сильным конкурентным давлением от местных производителей, например, от Byd Co. В целях стимулирования продаж в Китае, клиенты, размещающие заказы на седан Model 3 или спортивную универсальную модель Y, которые будут поставлены на склад к концу марта, теперь могут получить страховую субсидию в размере до 8000 юаней (1030 долларов), согласно сообщению американского автопроизводителя в Weibo в пятницу. Компания также предлагает привлекательные финансовые условия и скидки на некоторые дополнительные цвета кузова.

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Хотя это не является официальным снижением цен, страховая субсидия позволяет уменьшить начальную стоимость обоих автомобилей до 237 900 юаней и 250 000 юаней соответственно, как уточнила Tesla. В январе Tesla снизила цены на Model 3 на 5,9% и снизила стоимость Model Y на 2,8% до 258 900 юаней, что вызвало дальнейшие снижения цен со стороны местных конкурентов. Byd снизила цену на свою компактную модель Qin Plus на 20%, призывая сделать электромобили более доступными, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Также в январе продажи электромобилей, включая электромобили на батареях и подключаемые гибриды, сократились на 30% по сравнению с декабрем, согласно данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей. Согласно прогнозу ассоциации, поставки электромобилей дилерам увеличатся на 25% в этом году до 11 миллионов единиц. Это является снижением с 36% роста в 2023 году до 96% в 2022 году.