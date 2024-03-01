По словам предпринимателя, стартап по искусственному интеллекту отклонился от своей первоначальной цели и стал коммерческим проектом

Илон Маск подал иск против OpenAI и главного исполнительного директора Сэма Альтмана, заявляя, что они нарушили учредительное соглашение стартапа по искусственному интеллекту, устанавливая приоритет прибыли перед пользой человечеству.

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Миллиардер, который внес значительный вклад в финансирование OpenAI в его первые дни, отметил, что компания установила тесные отношения с Microsoft Corp. Отклонившись от своей первоначальной миссии создания технологий с открытым исходным кодом, OpenAI приспособилась к приоритетам корпорации. Маск, также являющийся генеральным директором Tesla Inc., всегда высказывал опасения относительно рисков искусственного интеллекта, в том числе общего искусственного интеллекта (AGI).

"До сих пор веб-сайт OpenAI Inc. продолжает утверждать, что его устав направлен на то, чтобы AGI "приносил пользу всему человечеству". Но на самом деле OpenAI Inc. была превращена в фактически закрытую дочернюю компанию крупнейшей технологической компании в мире - Microsoft", - говорится в иске.

В ходе самого судебного процесса Маск нацелился на реструктуризацию руководства OpenAI, которая произошла в прошлом году. В это время Альтман был временно отстранен от должности генерального директора, а затем был быстро восстановлен с поддержкой Microsoft. Маск утверждает, что Альтман, президент OpenAI Грег Брокман и Microsoft работали вместе, чтобы заменить большинство членов правления стартапа, которые отвечали за выполнение его первоначальной миссии по разработке технологий в интересах человечества.

"Мистер Альтман сам выбрал новое правление, которому не хватает аналогичного технического опыта или какого-либо значительного опыта в области управления искусственным интеллектом, который был у предыдущего правления. Новый совет директоров состоит из членов, имеющих больше опыта в коммерчески ориентированных компаниях или в политике, а не в этике и управлении искусственным интеллектом. Также сообщается, что они были 'большими поклонниками Альтмана ", - говорится в иске.