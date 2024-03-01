В течение года китайский авианосец проходил техническое обслуживание и модернизацию

При поддержке нескольких буксиров, авианосец Китайской Народной Республики "Liaoning" отправился с верфи в Далянь для проведения ходовых испытаний, которые будут продолжаться примерно до 9 марта. На палубе авианосца уже замечены полномасштабные макеты истребителей J-35 (палубная версия J-31) и J-15.

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Специалисты "Global Times" считают, что длительная работа над кораблём позволит новейшему поколению китайского стелс-самолета J-35 взлетать и садиться на палубе авианосца.

Это первый выход корабля в море с момента его прибытия на верфь для технического обслуживания и модернизации год назад, 28 февраля 2023 года. За это время он претерпел значительные изменения, по мнению экспертов. Предполагается, что авианосец изменит своё значение, став боевым судном вместо учебного, как указано в издании.

Западные обозреватели объясняют, что тандем J-35 и J-15 станет мощной силой: стелс-истребитель будет стремиться добиться превосходства в воздухе, а J-15 будет отвечать за уничтожение кораблей противника, нанося удары противокорабельными ракетами. Размещение J-35 на палубе значительно повысит боевые возможности авианосцев ВМС Китая, считают эксперты.

Предполагается, что третий китайский авианосец "Fujian", оборудованный электромагнитной катапультой, также будет нести на борту стелс-истребитель J-35.