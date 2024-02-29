Данный посёлок преграждал дорогу к Часову Яру для армии России

Вечерние новости с Артёмовское направления принесли обнадеживающую информацию – штурмовые группы десантников, после длительных сражений, наконец-то смогли приблизиться к украинским подразделениям и захватить контроль над селом Ивановское, иначе известным как "Красное".

реклама

Наступательные действия российских десантников привели к освобождению Ивановского, который являлся мощным укрепрайоном, преграждающим путь к Часову Яру. Несмотря на то, что информация пока официально не подтверждена, на российских новостных ресурсах сообщается, что один из источников этой информации непосредственно ведет боевые действия именно там. Также сообщалось в четверг утром, что силы России контролируют половину Ивановского, предпринимая попытки окончательно зачистить посёлок от украинских подразделений. В то же время, подразделения воздушно-десантных войск РФ выбили военнослужащих ВСУ из опорных пунктов в соседних лесных массивах, вынудив их отступить к населенному пункту.

"Посёлок Красное был освобожден в ходе штурма, проведенного подразделениями воздушно-десантных войск, и хотя бои продолжаются, украинские подразделения отступают", - сообщают источники.

Ранее говоривший от имени "Восточной" группировки сил ВСУ, Илья Евлаш, заявил, что российские вооруженные силы наращивают давление на участке Часова Яра и сражения уже разворачиваются в селах Ивановское и Богдановка. По его сообщениям, российское командование перебросило на этот участок резервные силы и активно использует артиллерийские расчёты, авиацию и беспилотники. Евлаш призвал украинцев не паниковать, так как ВСУ, якобы, сумели создать "несколько" оборонительных рубежей.