Американская тяжёлая техника также не позволила ВСУ добиться каких-либо результатов на поле боя

Ряд телеграм-каналов опубликовали данные о втором случае поражения танка "Абрамс". Помимо этого, также указывается информация о возможном уничтожении еще двух единиц тяжёлой техники, хотя подтверждение информации до сих пор не получено.

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Данных о точной модификации уничтоженных танков не имеется. Упоминается только общее название M1 Abrams.

Буквально несколькими днями ранее была подбита первая американская тяжёлая техника в виде танка M1A1 Abrams, что подтверждено официальными документами. Это произошло в районе посёлка Бердычи, где находится северный укреплённый район ВСУ на второй оборонительной линии на Западе от Авдеевки. Теперь российским вооруженным силам удалось прорвать и эту линию, и главком ВСУ дал указание своим подразделениям отбить потерянные позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях.

В связи с этим на линию соприкосновения были направлены и ранее переданные американские танки, которые Вооруженные Силы Украины сохраняли для особенно важных случаев. Судя по текущему развитию событий, для украинских формирований наступил такой момент, и они бросают в бой все, что у них есть, способное двигаться и стрелять.

Стоит отметить, что по информации от источника из Офиса Президента Украины, в настоящий момент, украинские войска имеют в строю лишь 30% техники. Остальная часть САУ, танков и других боевых машин, либо нуждается в капитальном ремонте, либо до сих пор не были переданы союзниками Украине.