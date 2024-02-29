Долгое время выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был приостановлен

Государственная корпорация «Ростех» намерена возобновить производство самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, так как они продолжают пользоваться спросом как в российских войсках, так и среди иностранных заказчиков. В настоящее время новые борта не производятся, ведётся лишь усовершенствование уже существующих А-50 до вариантов А-50У. Модернизация происходит на предприятии ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге.

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Ожидается, что на конвейер будет поставлен модернизированный самолёт версии А-50У. Глава корпорации Сергей Чемезов подчеркнул важность этого самолета и сообщил о намерениях по его производству.

"Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но и на экспорт идет очень хорошо", - заявил Чемезов.

Самолет основан на тяжелом военно-транспортном Ил-76МД. Вооружение самолетами А-50У началось в Воздушно-Космических Силах Российской Федерации в 2011 году. Стоимость самолетов А-50У, находящихся в текущий момент времени на вооружении, трудно оценить в связи с потерями данных самолетов во время их эксплуатации.

Как было отмечено ранее, модернизированные самолеты А-50У способны обнаруживать различные наземные и воздушные цели на расстоянии до 300 и 650 километров соответственно, а также обеспечивать непрерывное сопровождение до 300 целей одновременно, обеспечивая их атаку боевой авиации.