По мнению гиганта ИИ-индустрии, газета наняла специалистов для атаки на компанию

Газета The New York Times подала в суд на компании OpenAI и Microsoft в связи с использованием миллионов своих статей для обучения ИИ-систем, без получения разрешения и компенсации. Однако, теперь уже OpenAI подаёт в суд на известное американское издание, заявляя, что оно наняло экспертов для нанесения ущерба компании.

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В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, OpenAI заявляет, что NYT "продавала данные кому-то" и создала более 100 примеров нарушения авторских прав. OpenAI утверждает, что NYT повторяла тысячи экспериментов, чтобы достичь "чрезвычайно аномальных результатов" при помощи "подсказок, которые явно нарушают условия использования OpenAI".

OpenAI не раскрывает имя предполагаемого наемника, нанятого NYT для манипулирования результатами чат-бота GPT . Команда OpenAI не обвиняет газету в фактическом взломе, но соглашается, что это похоже на оперативную инженерию, а не на хакерство.

Несанкционированное использование авторских произведений при обучении искусственного интеллекта вызвало множество судебных исков со стороны авторов, художников и создателей контента.

Ранее сообщалось, что NYT вела переговоры о заключении лицензионного соглашения с OpenAI и Microsoft, чтобы легально обучать свою модель GPT на материалах, опубликованных газетой. Однако, переговоры прервались, что привело к предъявлению судебного иска. OpenAI уже заключила соглашения с Reuters и Axel Springer об использовании их контента в образовательных целях и находится в переговорах с CNN, Fox Corp. и Time о возможном заключении лицензионных соглашений.