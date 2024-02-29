Данное изделие должно помочь сократить расходы для страны на отправку грузов в космос

Во время визита премьер-министра Индии, Нарендры Моди, в космический центр Викрам Сарабаю было продемонстрировано новое устройство под названием Puspak. Это продолжение развития "автономной посадочной миссии многоразовой ракеты-носителя" (RLV LEX).

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Создание этого изделия ведется Индийской организацией космических исследований (ISRO). Puspak даёт возможность повторной эксплуатации ракет-носителей. Впоследствии выведения спутников на орбиту они будут приземляться на предварительно подготовленные посадочные места.

Puspak имеет аэродинамическую схему и использует две ступени для выхода в космос. Первая ступень отсоединяется при полном расходе топлива и автоматически осуществляет посадку в предварительно заготовленном месте. После посадки проводятся ремонтные работы и аппарат вновь готов к повторному запуску. Разработчики считают, что использование этой технологии существенно снизит расходы при отправке грузов на орбиту.

Puspak является инновационным достижением и символизирует важный шаг Индии в освоении космоса, показывая расширяющиеся возможности страны в области аэрокосмических технологий и инноваций, согласно местному изданию IDRW.

В апреле 2023 года RLV LEX поднималась на высоту 4,5 км при помощи вертолета CH-47 Chinook и успешно приземлилась после отсоединения.