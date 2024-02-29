Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Rockstar требует от сотрудников отказаться от удалённой работы
Таким образом компаниях хочет повысить производительность и безопасность проекта Grand Theft Auto VI

реклама

  Корпорация Rockstar Games, входящая в структуру Take-Two Interactive Software Inc., приняла решение о возвращении работников в офис на пять дней в неделю, начиная с апреля. Основной причиной такого шага стала завершающая стадия создания долгожданной игры Grand Theft Auto VI.

реклама

  Глава Rockstar Games, Дженн Колбе, объяснила, что такое решение было принято в целях повышения производительности и обеспечения безопасности. Компания столкнулась с рядом нарушений безопасности, включая массовые утечки ранних видеоматериалов из игры Grand Theft Auto VI и ранний трейлер, который утек в декабре.

  Колбе отметила, что компания обнаружила "удовлетворительные результаты" от возвращения к офисной работе.

  "Введение этих изменений в настоящее время предоставляет нам наилучшие возможности для того, чтобы выпустить следующую часть Grand Theft Auto на том уровне качества и полировки, который нам требуется, а также реализовать план ее публикации, соответствующий амбициозности и масштабу игры", - написала она.

  Требование об обязательном возвращении в офис стало одной из горячих тем в различных отраслях промышленности, так как пандемия вынудила множество сотрудников работать из дома. Недавно многие работодатели просили сотрудников вернуться в офис на 2-3 дня в неделю. Однако, исследование, проведенное в прошлом месяце, показало, что удаленная работа не оказывает влияния на производительность.

  В отношении работников игровой индустрии этот вопрос вызывает особые споры, так как отрасль нестабильная и не имеет централизованной рабочей силы. Многие игровые хиты 2023 года, такие как Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games, были разработаны удаленно.

#игры #rockstar #разработчики #grand theft auto vi
+
Написать комментарий (0)
В сетевом шутере Counter-Strike 2 может появиться сюжетная кампания
Elevated Perceptions представила ароматизатор GameScent с ИИ для улучшения игрового процесса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
2
Человеческая ошибка привела к завершению исторической лунной миссии «Одиссей»
1
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
9
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
8
Oppo представила умные очки Air Glass 3 XR с интегрированным помощником AndesGPT AI Assistant
+
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Nature Astronomy: Астероид стал «совершенно другим телом» после столкновения с зондом НАСА
+
Forbes: Боевые возможности Су-24М могут быть повышены за счет Mirage 2000D
+
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
2
Продажи симулятора фермы Stardew Valley перевалили за 30 миллионов копий, патч 1.6 выйдет на ПК уже 19 марта
+
Энтузиаст обучил искусственный интеллект бороться с шумными соседями
+
После DDoS-атаки владелец сайта получил счёт на $100 000 за трафик
2
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin версии 24.2.1 с дополнительными исправлениями
8
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
2
KFA2 представляет белую и розовую версии GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer
+
Motorola и Samsung представили гибкие «телефоны»-браслеты, а Honor - смартфон с ИИ Meta Llama 2
+
MacRumors: Стало известно, какие модели iPhone получат новую iOS 18
+
В России закрываются фирменные магазины электроники из-за ухода Sony, Bosch и LG
11
Астрономы обнаружили три новых спутника в нашей Солнечной системе
+
Новый гуманоидный робот овладел искусством рисования посредством глубокого обучения
3

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
25
Assetto Corsa Competizione: краткий обзор настоящего игрового автосимулятора
11
Какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2024 году — 7 лучших моделей
49
Снижаем шум вентиляторов компьютера своими руками - руководство для чайников
15
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
12
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
12
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
7
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
+
Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения
8

Сейчас обсуждают

Шакро Молодой
11:49
это другие 2к. по серийникам видно. не завидуй
Обычная башня в роли пассивного кулера - Deepcool AG620 против i5-7400
Александр
11:48
Зачем обследовать? И так видна деменция на лице и в поведении.
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
Chihonya
11:48
да хватит свои два куска показывать, нищук) бычков насобирал?
Обычная башня в роли пассивного кулера - Deepcool AG620 против i5-7400
Шакро Молодой
11:42
вполне реальные
Обычная башня в роли пассивного кулера - Deepcool AG620 против i5-7400
FelsheR-BAN100712
11:39
очередной набор слов от некродолбоеба
«Росатом»: Турция приняла политическое решение о строительстве второй АЭС по российскому проекту
Chihonya
11:37
или как тебе, Пожилой, рассказать о виртуальных 4090, приносящих баснословные, но тоже виртуальные деньги)))
Обычная башня в роли пассивного кулера - Deepcool AG620 против i5-7400
Олег Ст
11:34
Откуда ты знаешь что экипаж абрамса спася?? Чьи тогда кости в нем находятся а??
Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
Джон Коннор
11:32
Да их там размотают в момент, на них будет настоящая охота, как на всякие леопарды, абрамсы
Макрон обсудит с Зеленским идею размещения войск НАТО на территории Украины
FelsheR-BAN100712
11:30
Тоже будут в РФ. Но в порядке очереди.
Приднестровье обратилось к России и другим странам с просьбой оказать экономическую помощь
Артем Соколов
11:29
Потому что не у всех есть видеокарта и пк в целом
Представлена система для работы с ИИ за $10000 на базе видеокарт Radeon RX 7900 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем