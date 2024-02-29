Таким образом компаниях хочет повысить производительность и безопасность проекта Grand Theft Auto VI

Корпорация Rockstar Games, входящая в структуру Take-Two Interactive Software Inc., приняла решение о возвращении работников в офис на пять дней в неделю, начиная с апреля. Основной причиной такого шага стала завершающая стадия создания долгожданной игры Grand Theft Auto VI.

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Глава Rockstar Games, Дженн Колбе, объяснила, что такое решение было принято в целях повышения производительности и обеспечения безопасности. Компания столкнулась с рядом нарушений безопасности, включая массовые утечки ранних видеоматериалов из игры Grand Theft Auto VI и ранний трейлер, который утек в декабре.

Колбе отметила, что компания обнаружила "удовлетворительные результаты" от возвращения к офисной работе.

"Введение этих изменений в настоящее время предоставляет нам наилучшие возможности для того, чтобы выпустить следующую часть Grand Theft Auto на том уровне качества и полировки, который нам требуется, а также реализовать план ее публикации, соответствующий амбициозности и масштабу игры", - написала она.

Требование об обязательном возвращении в офис стало одной из горячих тем в различных отраслях промышленности, так как пандемия вынудила множество сотрудников работать из дома. Недавно многие работодатели просили сотрудников вернуться в офис на 2-3 дня в неделю. Однако, исследование, проведенное в прошлом месяце, показало, что удаленная работа не оказывает влияния на производительность.

В отношении работников игровой индустрии этот вопрос вызывает особые споры, так как отрасль нестабильная и не имеет централизованной рабочей силы. Многие игровые хиты 2023 года, такие как Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games, были разработаны удаленно.