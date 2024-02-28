По словам разработчиков, эта модификация будет на порядок лучше предыдущих моделей

Российский производитель зенитных комплексов, Ижевский электромеханический завод "Купол", раскрыл начало процесса улучшения знаменитого комплекса "Тор-М2". Главная цель улучшений - инкорпорировать опыт, полученный во время Специальной Военной Операции на Украине.

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Разработчики уже приступили к работе над этим проектом, и ожидается, что обновлённый комплекс будет на порядок лучше предыдущих моделей, находящихся в строю Вооруженных Сил на данный момент. По словам генерального директора Ижевского электромеханического завода, Фанила Зиятдинова, планируется значительное увеличение боевых и эксплуатационных характеристик зенитного ракетного комплекса "Тор-М2".

"Наш коллектив находится в активном процессе работы над этой глубокой модернизацией зенитного ракетного комплекса семейства "Тор". Будущий комплекс существенно увеличит боевые возможности и лучше отличится от предыдущих вариантов, чем "Тор-М2" от "Тор-М1", - заявили представители предприятия.

На данный момент зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3" являются основными комплексами в борьбе с воздушными целями и активно применяются для прикрытия войск. Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" относится к типу всепогодных комплексов ближнего боя и способен обеспечить защиту стратегических объектов от различных средств поражения, включая крылатые ракеты, системы реактивного залпового огня, барражирующие боеприпасы и ударные дроны.

Сотрудники завода обеспечили значительное улучшение данного комплекса путем глубокой модернизации и использования новых ракет типа 9м338к. Кроме того, возможности боевого комплекта также были значительно расширены с 8 до 16 ракет. Дальность обнаружения воздушных целей составляет до 32 километров, а дальность поражения достигает 15 километров.