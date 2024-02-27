Подобные изделия используются для постоянного дистанционного контроля процессов плавления

Холдинг "Росэлектроника", включенный в структуру государственной корпорации "Ростех", создал инновационные теплоустойчивые тепловизионные камеры, которые могут функционировать при экстремально высоких температурах до 1800С. Система видеонаблюдения состоит из жаростойкой камеры нового поколения с собственно разработанным тепловизором. Благодаря этому тепловизору, максимально допустимая температура для использования видеокамеры была повышена с 1600 до 1800С, что позволило полностью отказаться от закупок иностранного оборудования. Кроме того, новейшая камера оснащена улучшенной системой воздушного и водяного охлаждения.

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Такая аппаратура может быть применена для постоянного дистанционного контроля процессов плавления, включая работы с тугоплавкими металлами, таких как нержавеющая сталь. На случай непредвиденной ситуации, например, отключения воды, воздуха или электропитания, срабатывают световая и звуковая сигнализации, и камера автоматически выходит из зоны высоких температур.

Система успешно прошла испытания на одном из металлургических комбинатов, полностью соответствуя требованиям заказчика. В настоящее время завершается процесс сертификации, а уже в будущем начнутся поставки в первых партий. Предположительно, это произойдет в течение текущего года. Кроме металлургической отрасли, такая аппаратура может быть использована на химических и стекольных предприятиях.