Его система реагирует на обнаружение музыки искажением звука с помощью помех

Рони Бандини, производитель и разработчик Raspberry Pi, устал от того, что его соседи каждый день громко играют реггетон в одно и то же время. Чтобы решить эту проблему, он решил использовать Raspberry Pi и запрограммировать его так, чтобы он автоматически реагировал на обнаружение музыки искажением звука с помощью помех для соседских динамиков Bluetooth.

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Важно отметить, что для работы устройства необходимо находиться очень близко к динамикам Bluetooth, и оно может быть несовместимо со всеми типами таких динамиков. Для подавления помех Bluetooth в этом проекте используется Raspberry Pi 3 B+. Он подключен к OLED-дисплею от DFRobot с разрешением 128 x 32 пикселя. Аудио вход осуществляется через USB-микрофон, а кнопка определяет момент, когда система будет производить проверку на обнаружение музыки в стиле реггетон.

По словам Бандини, Raspberry Pi работает на основе Raspberry Pi OS. Система искусственного интеллекта, управляющая аспектами машинного обучения, в данном проекте называется Edge Impulse. С ее помощью Бандини обучил Raspberry Pi распознавать музыку и определять, является ли она реггетоном или нет. Однако стоит помнить, что не во всех странах такой способ борьбы с шумными соседями может быть законным.