ВС РФ удалось закрепиться в центре посёлка Красное(Ивановское)

Российские войска не прекращают проводить наступательные операции в окрестностях Артёмовска. Важно отметить успехи севернее посёлка Красное, где подразделения смогли расширить занятую территорию на 1,2 километра в ширину и 700 метров в глубину. Это открывает новые пути к городу Часов Яр, где украинские формирования создали крепкие укрепления. Вооруженные Силы Украины в ответ отправляют на этот отрезок линии соприкосновения дополнительную артиллерию и активно используют fpv-дроны. Также в ход идут американские реактивные системы залпового огня M142 Himars.

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Севернее, в пределах самого посёлка Красное, не прекращаются ожесточенные столкновения вдоль Садовой улицы. Военные части российских сил успешно продвигаются вперед, отбрасывая украинские войска. На данный момент бойцы сумели закрепиться в центре населённого пункта, где уже заняты несколько укреплённых районов.

На Кураховском участке штурмовые подразделения России выталкивает противоборствующую сторону из восточной части села Георгиевка. В зоне Угледарского направления усиливается контроль над территорией в районе Новомихайловки, где активно используются реактивные системы "Ураган" против украинских подразделений.

На Авдеевском направлении военные достигли окраин Орловки, следующего посёлка после освобожденного Ласточкино на Западе от Авдеевки. Украинские ресурсы также подтверждают продвижение российских войск в районе Тоненького и южнее Северного.