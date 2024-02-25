Всё больше граждан страны готовы пойти на территориальные уступки Москве, ради прекращения конфликта

Украинский народ ощущает нарастающий пессимизм вследствие уменьшающейся помощи от Западной коалиции и печальной картины на поле боя, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на директора Киевского международного института социологии, Антона Грушецкого.

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Согласно его словам, заметен незначительный, но нарастающий пессимизм. В декабре 19% опрошенных заявили о готовности сделать уступки Российской Федерации для прекращения текущего конфликта, в то время как в мае данный показатель составлял всего лишь 10%.

"Когда они видят недостаточную поддержку и политические проблемы в Соединенных Штатах и западноевропейских государствах, они становятся все более подавленными и пессимистичными", - заявил он.

Две жительницы Харькова, Раиса и Светлана, поделились своим пессимизмом в интервью изданию. Женщины выразили своё недовольство украинским руководством за их роль во всём происходящем.

"Я надеюсь, что они откажутся от своих амбиций и начнут переговоры", - сказала Светлана, добавив, что Зеленскому придется уступить в территориальных вопросах. "Он не может победить". По словам женщин, они предпочли не раскрывать свои персональные данные, чтобы избежать какого-либо преследования.

Пессимизм также становится ощутимым среди военных, которые рассказывают о нехватке боеприпасов и бойцов, так как все меньше граждан присоединяется к армии. Украинские солдаты также сталкиваются с отторжением общества.

"Когда мы в форме заходим в кафе или ресторан, люди отворачиваются или покидают помещение, опасаясь, что мы представители военкомата, раздающие повестки", - жалуются военнослужащие.