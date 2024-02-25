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Zelikman
В России начали разработку отечественного футбольного симулятора
Разработчики планируют выпустить прямой аналог игре FIFA от Electronic Arts

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  В Российской Федерации начали разработку отечественного футбольного симулятора, аналогичного общеизвестной игре FIFA от Electronic Arts. Эту новость подтвердил Никита Нагорный, глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта. Однако, согласно его заявлениям, финальная версия игры будет доступна не скоро.

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  «На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что "Газпром" уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе, работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру», — рассказал Никита Нагорный.

  Стоит отметить, что в 2022 году, в связи с началом Специальной Военной Операции на Украине, Electronic Arts временно приостановила продажу своих игр в Российской Федерации. Кроме того, в игре FIFA 22 была удалена национальная сборная России и российские команды.

  Таким образом, создание отечественного футбольного симулятора может стать важным шагом для российской игровой индустрии, позволяя игрокам получать аналогичный опыт без ограничений и зависимости от зарубежных разработчиков. Однако, точные сроки выхода игры пока остаются неизвестными. Надеемся, что новый футбольный симулятор будет проводить высокий уровень качества и станет интересным продуктом для любителей спортивных игр.

#россия #игры #electronic arts #футбол #fifa
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