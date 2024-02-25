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Zelikman
Samsung на Mobile World Congress в Барселоне представит инновационное умное кольцо
Данное устройство будет использовать технологии искусственного интеллекта

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  Samsung Electronics Co. собирается представить свое первое носимое умное кольцо в рамках своей линейки продуктов для здоровья на Mobile World Congress в Барселоне.

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  Южнокорейская компания впервые публично покажет Galaxy Ring после его представления на презентации серии смартфонов Galaxy S24 в Калифорнии в прошлом месяце. Galaxy Ring предлагает пользователям более персонализированный и плавный интерфейс, подкрепленный достижениями в области искусственного интеллекта, сообщает Samsung в заявлении в воскресенье.

  Посетители мобильного конгресса также смогут ознакомиться с новыми функциями для здоровья на серии Samsung Watch6 в паре с Galaxy S24, которые станут доступны позже в этом году, сообщили в Samsung. Официальный запуск Galaxy Ring ожидается позднее в 2024 году. Отслеживание состояния здоровья практически уже является основным направлением продаж умных часов. Samsung, Apple Inc. и Google Alphabet Inc. внедряют такие функции для повышения привлекательности своих товаров и удержания клиентов.

  Особенно важным прорывом стала бы разработка датчиков для постоянного отслеживания артериального давления и уровня глюкозы. Apple уже долгое время работает над гаджетом для измерения уровня глюкозы, с которым бы отпала необходимость прокалывать кожу для взятия крови - что может стать огромным преимуществом для миллионов диабетиков.

#samsung #технологии #искусственный интеллект #кольцо
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