После начала продаж в Китае, ожидается, что данная модель автомобиля попадёт и на российский рынок

Автомобильная компания Changan показала официальные фотографии новейшего лифтбэка Uni-V. Эта модель будет доступна для продажи в Китае как со стандартными бензиновыми двигателями в четырех комплектациях, так и с гибридными в шести. Хотя официальная премьера запланирована только на конец марта, дизайн автомобиля уже можно оценить.

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Основные отличия новой модели от предыдущей (включая версию, продаваемую в России) заключаются в новой решетке радиатора с треугольными ячейками и двойными патрубками выхлопной системы на задней части автомобиля.

Профиль Uni-V остался без изменений, а габаритные размеры составляют 4720 х 1838 х 1435 мм, а колесная база - 2750 мм. В салоне практически ничего не изменилось. Changan, подобно многим другим автопроизводителям, начал переход на двойные дисплеи в одном блоке, но в новом Uni-V этот аспект не был реализован. Вместо этого модель оснащена двумя отдельными дисплеями диагональю 10,25 дюйма, "спортивными" креслами с интегрированными подголовниками, передними и задними парковочными датчиками, системой кругового обзора, а также рядом водительских помощников, которые уже входят в базовую комплектацию.

На данный момент для чисто бензинового варианта заявлена только минимальная версия с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 188 л.с., отличающаяся 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Гибридная версия оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил и электродвигателем мощностью 190 или 215 л.с. Емкость литиевой батареи составляет соответственно 9,07 или 18,99 кВт-ч, а запас хода на чисто электрической энергии - 50 или 111 км.

После выпуска на рынок КНР, обновленный Uni-V должен поступить в продажу и в Российской Федерации.