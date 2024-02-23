Начштаба одной из бригад: У нас не хватит войск для защиты Харькова, Киева, если сейчас не будут заменены бригады

На поле боя украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезными проблемами нехватки личного состава и вооружений. Самим украинским военнослужащим все чаще приходится задумываться о дальнейших перспективах развития конфликта.

реклама

Майор Богдан Кротевич, начальник штаба 12-й бригады спецназначения национальной гвардии Украины «Азов», предупреждает о возникновении дефицита войск в украинской армии, если потребуется защищать стратегические города в стране, имеющие большое значение в политическом и экономическом плане.

"У нас не хватит войск для защиты Харькова, Киева, если сейчас не будут заменены бригады, которые уже год находятся на передовой", - заявил начальник штаба украинской бригады.

Даже такие мотивированные украинские военные, как Кротевич, уже начинают трезво смотреть на возможности Вооруженных Сил Украины оборонять основные населённые пункты страны. Никто больше не сомневается в том, что российские войска проведут наступление на эти города. Фактически украинские военнослужащие понимают, что они все равно приближаются к катастрофе в этом вооруженном конфликте, и вот тогда встает вопрос о реальной мотивации.

Возникшую проблему нехватки личного состава в украинской армии также невозможно решить. Принудительная мобилизация неподготовленных к военной службе людей приведет только к увеличению безвозвратных потерь на фронте, но не изменит ситуацию, в которой украинские военные сталкиваются с одной неудачей за другой, а командование уже не знает, что делать дальше.