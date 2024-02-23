Nvidia раскрыла свои показатели за прошедший год

Компания Nvidia огласила свои безусловно впечатляющие финансовые результаты, отмечая рекордные продажи и значительный рост выручки. Эти числа гораздо выше прогнозов экспертов Уолл-стрит, а выручка компании достигла уровня впечатляющих $60,9 миллиарда, что на 126% больше, предыдущего года. За счет заметного падения прибыли на акцию компания также значительно увеличила свой капитал, с EPS (прибыль на акцию) согласно GAAP, достигнув $11,95.

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Огромная доля этого значительного роста произошла на фоне развития искусственного интеллекта. ИИ принёс компании ошеломляющий доход порядка $18.4 миллиарда в 4-ом квартале, что составляет 27% прирост по сравнению с 3-им кварталом, и 409% рост, если брать тот же период предыдущего года.

Дженсен Хуанг поделился некоторыми интересными намерениями компании на предстоящий год, заявив, что компания планирует представить "значительные новые инновационные продукты" в ближайшее время. По предварительной информации Nvidia, на предстоящей конференции GPU Technology Conference будут освещены такие темы, как искусственный интеллект, метавселенная (metaverse), облачные технологии и устойчивые вычисления. Однако пока нет официальной информации о том, будет ли компания представлять что-либо специально для геймеров.

По мнению экспертов, на фоне серьёзного роста продаж и продолжающегося роста со стороны компаний-разработчиков искусственного интеллекта, цены на видеоадаптеры вряд-ли покажут стремительное падение.