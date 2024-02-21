Украинскому командованию приходится перебрасывать резервы с одного участка на другой

Российские вооруженные силы продолжают доминировать на большей части линии соприкосновения, хотя украинские формирования пытается контратаковать. Основные боевые действия теперь перенеслись из Авдеевки в район Часова Яра и Работино, но информация оттуда поступает редко; Министерство Обороны старается воздержаться от комментариев, а также просит сохранять информационное молчание до завершения этапа основных боевых действий.

реклама

Тем не менее, не исключается возможность ударов в совершенно других местах. Вчера стало известно, что командование ВСУ выводит резервы с Херсонского направления и направляет их в район Орехова и Великой Новоселки, ожидая наступления российской армии именно по этим направлениям. Судя по сводкам, Министерство Обороны меняет направления ударов, исключая некоторые и добавляя другие. Красно-Лиманское уже не является приоритетным, в то время как Запорожское направление объединили с Херсонским.

Подробности происходящего на различных участках следующие: Купянское по сути без каких-либо изменений, украинская сторона пытается напасть в районе Синьковки; российские подразделения атакуют ВСУ в районах Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики; на Донбассе войска вновь улучшили своё положение на линии соприкосновения в районах Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка; войска "центральной" группировки на Авдеевском направлении продвинулись вперед, заняли более выигрышные позиции и ударили по украинским формированиям в районах Розовка и Водяное; в районах Ласточкино, Кирово и Первомайское отражены семь контратак ВСУ, которые пытаются остановить прогресс армии России.

На Южно-Донецком участке поступают сообщения о полном контроле над Победой, что позволит армии выйти на фланговые позиции в районе Новомихайловки. Также войска охватили позиции ВСУ в районах Владимировка и Старомайорское. Несмотря на необычность такой информации, на Херсонском направлении российские военные поразили войска ВСУ комплексным огневым ударом в районах Работино, Вербовое и Луговое.

Общие потери ВСУ за последние сутки по всем направлениям следующие: погибших и раненых среди личного состава - 1190 человек; потерь в бронетехнике - 6 танков, 12 бронированных машин, 8 боевых машин пехоты; в артиллерии - 4 гаубицы Д-30, САУ "Акация", САУ Zuzana, РСЗО "Град", радиолокационные станции артиллерийской противобатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. Также поражено топливное хранилище, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, российской ПВО сбиты 12 ракет РСЗО Himars, управляемая авиационная бомба JDAM, а также уничтожено 99 украинских безпилотников.