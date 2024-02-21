Об этом с западными журналистами поделился один из военных украинской армии

Западные средства массовой информации всё чаще освещают плачевную ситуацию украинских вооруженных формирований, опрашивая военнослужащих, участвовавших в сражении за Авдеевку и чудом выбравшихся из окружения российскими войсками.

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Так, например, один из источников американского издания The New York Times рассказал журналистам, что только в момент отступления из Авдеевки, украинская армия потеряла от 850 до 1000 человек. Вооруженные Силы Украины не досчитались целого полка после эвакуации, и неизвестно были ли они ликвидированы, оказались в плену или прячутся в катакомбах Авдеевского Коксохимического завода.

"От 850 до тысячи солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", — рассказал один из бойцов.

Помимо этого, некоторые корреспонденты всё же умудряются добраться до прифронтовой зоны, невзирая на запрет со стороны администрации Зеленского на приближение представителей средств массовой информации к месту боевых действий. Так, например, журналисты американского новостного кабельного канала MSNBC побывав в районе боевых действий, рассказывают, что украинские военные оказываются в критической ситуации и начинают экономить практически на всём, начиная от артиллерийских боеприпасов и заканчивая количеством патронов.

Также отмечается и существенный успех российских вооруженных сил на Авдеевском участке в то время, как украинские солдаты впадают в депрессию, не видя никаких перспектив на изменение ситуации. По словам корреспондентов, украинская армия мало того что не способна осуществить наступательную операцию, под большим вопросом остаётся, сможет ли она стабилизировать ситуацию и прекратить оставление территорий на различных направлениях линии соприкосновения.