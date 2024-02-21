Об этом сообщил известный информационный источник Everest

Известный источник информации Everest недавно заявил, что будущая линейка процессоров AMD Ryzen Zen 6 будет включать графическое оборудование на базе RDNA 5. Если это подтвердится, то это будет указывать на значительный сдвиг в подходе компании к интегрированной графике.

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Красный гигант недавно представил серию гибридных процессоров Zen 4 Ryzen 8000 с встроенными графическими чипами на базе RDNA 3. Несмотря на впечатляющую производительность igpu в процессорах Ryzen 8000, некоторые пользователи могут предпочесть более ранние процессоры Ryzen 7000. Однако, процессоры Ryzen 7000 содержат только два ядра на базе RDNA 2, что серьезно ограничивает производительность встроенной графики.

Кроме того, пока нет никаких свидетельств того, что следующая основная линейка процессоров AMD Zen 5 Ryzen 9000, ожидаемая позднее в этом году, будет отличаться от предыдущих моделей. Отчеты говорят о том, что будущая линейка процессоров amd будет иметь тот же дизайн чипсета, количество ядер и модулей ввода-вывода, что и Zen 4. Улучшения производительности будут достигнуты в других областях.

Разработка будущих игровых консолей - еще один аспект, который следует учитывать при рассмотрении будущего оборудования AMD. Everst ранее сообщал, что Zen 6 и RDNA 5 будут использоваться в следующем поколении игровой консоли playstation 6 от Sony. Microsoft также может выбрать такое же поколение графики AMD для своей следующей консоли Xbox. Ориентация на консоли может придать большее значение RDNA 5 в планах развития AMD, по сравнению с RDNA 4.

Что касается RDNA 4, которую AMD, возможно, представит где-то в 2024 году, предполагается, что она будет ориентирована только на продукты среднего класса. Это напоминает стратегию RDNA 1, в которой отсутствовали графические процессоры класса энтузиастов.

О Zen 6 пока ничего неизвестно. Everst называет эту линейку процессоров "medusa", но ранее она имела кодовое имя "morpheus".