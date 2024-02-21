Власти планируют вернуть Японии лидерство в сфере современных технологий

На Хоккайдском северном острове японская экономика делает масштабные вложения в сферу долгосрочного производства чипов, чтобы защитить себя от усиливающихся напряженностей между Соединенными Штатами и Китаем.

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Там, где некогда процветала сельскохозяйственная, военная и авиационная индустрии, экскаваторы и грузовики сейчас работают над возведением футуристического завода. Этот проект привносит новый облик в индустрию чипов в Японии.

Молодое предприятие Rapidus Corp., обеспечивающее своё существование на протяжении 18 месяцев, планирует начать массовое производство современных чипов с логической схемой в 2 нм в 2027 году. Это успех в области микрочипов для страны, которая значительно отстала от международных конкурентов в области полупроводникового производства.

В условиях напряженности между двумя державами, США и КНР, в отношении доступа к современным технологиям и оборудованию для создания чипов, правительство Японии планирует использовать тревогу Вашингтона по вопросу безопасности поставок, чтобы вернуться в игру, где Япония ранее доминировала.

Современные чипы являются основой для множества критически важных технологий, включая искусственный интеллект, вооруженные системы и электромобили. Большинство мирового производства сосредоточено на Тайване и Южной Корее, что делает будущие поставки уязвимыми из-за возникшей региональной напряженности.

"Здесь играют геополитические и экономические факторы. Чтобы держаться как нация, Японии необходимо стать глобальным игроком в технологической сфере, и производство полупроводников является нашим ярким примером этого", - говорит исполнительный директор Rapidus, Ацуо Симидзу, ответственный за внедрение новых производственных возможностей.

Япония сделает огромные вложения в размере 67 миллиардов долларов. Токио уже показала бизнесу, как это будет работать. За менее чем три года японская экономика выделила около 26,7 млрд долларов на возрождение своего полупроводникового производства. Премьер-министр Фумио Кисида обещает финансовую поддержку в этой отрасли, которая со временем будет только увеличиваться.