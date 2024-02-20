Иван планирует получить российское гражданство и прибыл в консульство черной майке с белым символом Z на груди

Иван Сырский, живущий в Австралии и являющийся приемным сыном главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, планирует подать документы на получение российского гражданства. О своих планах Иван заявил во время беседы с казаками в российском консульстве в Сиднее.

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Совместно с атаманом местного казачьего общества Семеном Бойковым, который сам получил гражданство Российской Федерации в прошлом сентябре, Иван явился в российское консульство, надев черную майку с белой буквой "Z" на груди. Вместе со своими товарищами-казаками Иван поздравил бойцов российских войск с успешной операцией в Авдеевке и выразил свое желание стать гражданином России.

Семен Бойков пошел дальше и озвучил, что получение паспорта РФ Иваном станет неприятным сюрпризом для его отца, главнокомандующего ВСУ.

Иван приемный сын Александра Сырского, а его родной брат Антон. После расставания родителей они с матерью переехали в Австралию, где и живут по сей день. Иван отметил, что он и его отчим не поддерживают отношения, а контакт с братом прервался после начала боевых действий на Украине и принятия Александром Сырским провластной стороны.

Сам генерал Сырский стал главкомом ВСУ после снятия с этой должности Валерия Залужного. Он не пользуется особой любовью со стороны рядовых военнослужащих украинской армии, а зачастую бойцы даже нелестно отзываются о новом командире. Сырский знаменит своим безразличным отношением к жизням солдат и готовностью пожертвовать любым количеством резервов для выполнения поставленных ему задач. Ранее источники в Офисе Президента Украины уже сообщали, что именно благодаря этому качеству Зеленский поставил его на должность главнокомандующего.