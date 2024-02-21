Набор будет состоять из 7 игр из серии Fallout и эксклюзивных карточек, находящихся в миниатюрной ядерной бомбе

Bethesda решила использовать предстоящий выпуск телешоу Fallout в свою пользу, представив Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology - бокс-сет из семи игр Fallout. Выход данного сборника запланирован на 11 апреля, за день до старта сериала на Amazon Prime Video.

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В состав сборника входят оригинальные изометрические игры Fallout и их 3D-версии: Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, а также Fallout 3, Fallout 4, Fallout: New Vegas и Fallout 76: The Ultimate или "Игра года". Уникальность бокс-сета заключается в наличии семи коллекционных карточек S.P.E.C.I.A.L., на которых распечатаны коды для компьютерных игр. Дизайн карт вдохновлен внутриигровыми картами привилегий Fallout 76 и представляет Vault Boy, символизирующего ключевые атрибуты игр: силу, восприятие, выносливость, харизму, интеллект, ловкость и удачу. Коды можно активировать в Steam, физические диски с играми не прилагаются, поскольку у большинства пользователей уже нет оптических приводов на компьютерах.

Особенностью сборника является то, что карточки хранятся в миниатюрной ядерной бомбе, которая издает характерный звук взрыва. Bethesda фактически использовала этот же дизайн корпуса ранее в сборнике из пяти игр "Anthology", выпущенном в 2015 году. Bethesda рекомендует всем поклонникам, планирующим предзаказать антологию Fallout S.P.E.C.I.A.L., проконсультироваться с местными продавцами. На веб-сайте Bethesda Gear указана стоимость набора в $60, но каждый покупатель может приобрести только один экземпляр.