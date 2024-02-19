Якобы платформа не способна защитить несовершеннолетних пользователей от потенциально вредного контента

Владельцу крупной технологической компании TikTok, ByteDance Ltd., грозит серьезное наказание со стороны Европейского союза в связи с введением новых жестких правил в отношении контента для таких компаний. Причина возможного наказания – обвинения о неспособности защитить несовершеннолетних пользователей от потенциально вредного контента, распространяемого на платформе для обмена видео.

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В своем заявлении в понедельник комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил о запуске официального расследования TikTok в соответствии со свежим законом о цифровых услугах ЕС. Данный закон предоставляет регулирующим органам право на наказание компаний, взимание штрафов в размере до 6% годовых продаж или даже запрет деятельности в рамках ЕС.

Бретон также уточнил, что расследование будет сфокусировано на дизайне TikTok, который, по его словам, вызывает привыкание, а также на ограничениях времени пользования экраном, настройках конфиденциальности и процедурах проверки возраста в социальной сети.

Представитель TikTok заявил, что компания будет продолжать сотрудничать с экспертами и представителями отрасли, чтобы обеспечить безопасность молодых пользователей. Закон о цифровых услугах дает западным регуляторам прецедентные полномочия для принятия мер против IT-компаний в отношении обработки контента на их платформах.

В декабре прошлого года регуляторы ЕС начали свое первое официальное расследование в рамках данного закона в отношении компании X, принадлежащей Илону Маску, с целью выявления возможных нарушений в обработке незаконного контента и дезинформации. Более того, в качестве крупных организаций, требующих тщательного внимания, ЕС выделил 19 онлайн-платформ и поисковых систем, включая такие компании, как X, Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. и другие, общая аудитория которых превышает 45 миллионов активных пользователей в месяц в Европе.