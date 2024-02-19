Так называемый AAAA-проект получил оценку в 3 балла, уступив даже Отряду самоубийц. 200-миллионный корабль пошел ко дну

Ubisoft выпустила симулятор пирата "Skull and Bones" с высокими ожиданиями, который стоит $70 на консоли и имеет рейтинг аж "AAAA". Однако игра, которая была выпущена в 2024 году, получила самую низкую оценку от пользователей на Metacritic. Даже игра "Отряд самоубийц: Убей лигу справедливости", которая не получила радушного приема, имеет более высокую оценку от пользователей, чем "Skull and Bones", которая требовала долгое время разработки.

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На данный момент на Metacritic по игре "Skull and Bones" было оставлено 323 отзыва. К сожалению для Ubisoft, 231 из них (72%) были отрицательными, а 28 (9%) неоднозначными.

Оценка пользователей для "Skull and Bones" составляет всего 3, что делает ее игрой с наихудшими отзывами от пользователей на сегодняшний день, превышая даже оценку "Отряда самоубийц" (3,7). Отзывы критиков не намного лучше: на данный момент у "Skull and Bones" скромные 64 балла, что помещает ее на 30-е место из 36 игр, выпущенных в 2024 году.

Многие комментарии от пользователей отражают ироническое прозвище для Ubisoft - "Dull and Bones" (скучные и обездоленные). Некоторые игроки считают, что игра медленная и скучная, лишена того веселья, которое присутствовало в "Assassin's Creed: Black Flag". Также множество отзывов подчеркивают высокую цену игры и славу ее обозначения "AAAA".

Странно, что генеральный директор Ubisoft, Ив Гиймо, отстаивал цену игры "Skull and Bones" в $70, называя ее игрой "AAAА". Он проявил высокомерие во время отчетной конференции, где его спросили о возможности сделать игру бесплатной в свете поддержки в режиме реального времени.

Запуск "Skull and Bones" откладывался шесть раз после первого показа на выставке E3 в 2017 году, а начало работы над игрой было затеяно в 2013 году. По информации, бюджет игры превысил $200 миллионов, и были множественные смены в руководстве и изменения в направлении разработки.