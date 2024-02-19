Новая система Alka является гибридным комплексом на электромагнитных и лазерных технологиях, использующим ИИ для наведения

Военно-промышленная компания "Roketsan", ведущая свою деятельность в Турции, объявила о завершении разработки новой системы, объединяющей лазерное оружие и элементы искусственного интеллекта для противодействия беспилотным аппаратам. Эту информацию сообщил национальный телеканал "TRT Haber".

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Новая система была названа "Alka" и является гибридным комплексом противовоздушной обороны, основанным на электромагнитных и лазерных технологиях с использованием компонентов искусственного интеллекта для управления. Система "Alka" будет доступна в двух варианта: мобильном и стационарном.

В ходе демонстрации руководитель передовых систем компании "Roketsan" - Сейит Тунч отметил, что при создании "Alka" был использован опыт боевых действий на Украине. Комплекс разработан для борьбы с беспилотными аппаратами противника, а также для удаленного уничтожения мин и средств беспилотной разведки и атаки. Лазерная система способна уничтожать БПЛА на расстоянии до одного километра, а система помех может действовать на расстоянии до 4 километров.

Комплекс "Alka" был впервые представлен в 2019 году, и в 2021 году "Roketsan" даже объявила о начале массового производства "боевой лазерной системы", вероятно аналогичной российской системе "Пересвет". Однако, производство было отложено, и комплекс отправлен на доработку.

Состав "Alka" включает лазерную установку, радиолокационную систему, систему помех и систему электропитания. Комплекс способен автоматически обнаруживать и идентифицировать объекты, представляющие опасность.