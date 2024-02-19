На Мюнхенской конференции глава ФБР заявил о масштабных хакерских атаках из КНР





Глава Федерального бюро расследований сообщил о масштабных кибератаках, которые Китайская Народная Республика нанесла на инфраструктурные организации Соединенных Штатов. Власти США возложили ответственность Китай. В январе Агентство национальной безопасности, ФБР и Центр кибербезопасности и инфраструктурной защиты (CISA) сообщили о нападениях на критические инфраструктурные объекты, включая энергетические, транспортные и связанные с ними системы, со стороны хакерских группировок, якобы получающих поддержку от КНР. Представители указанных ведомств отметили, что перебои в работе этих инфраструктурных объектов были зафиксированы практически в каждом штате.

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В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности директор ФБР Кристофер Рэй также заявил о "невиданных масштабах" хакерских атак со стороны связанных с Китаем организаций, в пример приводится группировка Volt Typhoon. Забегая вперед, стоит напомнить, что представители Пекина категорически отрицают взаимодействие с упомянутой организацией и заявляют, что не поддерживает такую деятельность.

Тем не менее, без предоставления конкретных доказательств, Рэй заявляет, что хакеры, получающие финансирование от Пекина, заранее предустанавливают вредоносное программное обеспечение в сети управления американскими инфраструктурными объектами, и уже потом в необходимое время могут вызвать сбой. По его словам, подобное программное обеспечение может работать в "режиме ожидания" в течение нескольких лет.

Более того, ФБР утверждает, что указанные атаки являются лишь "вершиной айсберга", и они активно борются против них.