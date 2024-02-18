Главными целями оказались места дислокации украинских военных и иностранных добровольцев





В восточных регионах Украины, в Краматорске и Славянске, была проведена серия ударов по местам дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины. По предварительной информации, российские войска нанесли удары по временным базам украинской армии и иностранным добровольцам, которые были переброшены в эти города в качестве резервов.

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Сирены воздушной тревоги зазвучали вечером в субботу, после чего из Краматорске и Славянске начали поступать сообщения о прилетах. Украинские источники подтверждают эти факты. В результате ударов по промзоне в Краматорске и школе в Славянске, где располагались украинские военные, был нанесен значительный урон. Согласно данным российских военных корреспондентов, подобные ракетные атаки обычно проводятся на основе разведывательных сведений.

Быстрое затухание обсуждения этого инцидента в Киеве свидетельствует о том, что удары были нанесены точно по мишеням. Украинские источники заявляют, что по были нанесены удары с использованием различных типов ракет, включая реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты и крылатые ракеты Х-22, запущенные со стратегических бомбардировщиков. Однако, российские Военно-Космические Силы не сообщают о подобных взлетах.

Также ночью над Украиной были замечены дроны-камикадзе, такие как "Герань". Их появление было зафиксировано в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. На данный момент, нет информации о возможных ударах, однако, предполагается, что дроны могли преодолеть противовоздушную оборону.