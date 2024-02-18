Министр обороны считает, что без сильной армии, все другие отрасли не имеют никакого значения





По заявлению министра обороны Бориса Писториуса, Германия может увеличить свои военные расходы до 3.5% от объема экономического производства, чтобы компенсировать предыдущие годы, когда вооруженные силы были на втором плане.

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Согласно Писториусу, обязательство членов НАТО тратить не менее 2% ВВП на оборону является отправной точкой, но европейским странам нужны более сильные вооруженные силы, поскольку их участие в мире расширяется. Он заявил это во время дискуссии на конференции по безопасности в Мюнхене.

Помимо достаточного финансирования, решение этого вопроса потребует увеличения производственных мощностей оборонных подрядчиков. Однако, министр отметил, что ограниченность финансовых ресурсов Германии затрудняет обеспечение необходимых средств. Большинство членов НАТО в прошлом году не достигли установленную цель по расходам на оборону.





"Все эти факторы должны совпасть, чтобы мы могли достичь 3% или, возможно, даже 3.5%, в зависимости от ситуации в мире и состояния нашей экономики", - подчеркнул Писториус.

Германия в течение многих лет подвергалась критике союзников НАТО за недостаточное финансирование своих вооруженных сил. Однако, канцлер Олаф Шольц провозгласил "исторический поворотный момент", после начала Специальной Военной Операции на Украине, и сумел учредить специальный фонд на сумму 100 миллиардов евро на оборону.

На конференции в Мюнхене Шольц заверил, что Германия будет и далее исполнять обязательства НАТО по расходам в оборону в течение 2020-х, 2030-х годов и последующих периодов. Однако, Писториус признал, что после исчерпания специального фонда к 2027 году, Германии будет сложно найти дополнительные средства.

"Я пока не знаю, откуда мы возьмем деньги, но они нам необходимы. Мы можем обсуждать расходы на социальные вопросы, образование, цифровизацию, инфраструктуру и другие области, но без безопасности и без свободы в безопасности, все остальное не имеет значения", - заявил министр обороны.