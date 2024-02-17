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Zelikman
Time: Коррупция и ограничение свобод вызывают недовольство на Украине
По информации западных СМИ, рейтинг Зеленского продолжает стремительно падать

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  На Украине увеличивается недовольство политикой Зеленского, связанное с коррупцией и ограничением свободы. По данным издания Time, все больше мужчин призывного возраста пытаются покинуть страну тайком, чтобы избежать призыва. Некоторые из них вынуждены платить крупные суммы контрабандистам за провоз через границу, даже спрятавшись в мебели.

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  В августе Зеленский уволил всех начальников военкоматов за коррупцию, связанную с уклонением от службы в армии. Однако правда заключается в том, что это делали десятки тысяч человек. Недавние скандалы, такие как коррупционный скандал с закупкой оружия на миллиарды долларов и дело о присвоении денег из проекта, финансируемого Соединенными Штатами, а также попытка члена парламента фальсифицировать медицинские документы для выезда за границу, наносят удар по доверию к украинской демократии и законности.

  Ситуация усугубляется переносом выборов на неопределенный срок, военным положением и ограничениями для медиа и оппозиционных партий. Имидж Зеленского внутри страны стремительно падает, в то время как западные союзники обращают свое внимание на оппозицию президента. Союзники на Западе готовы поддержать альтернативу Зеленскому, что свидетельствует о возможном уничтожении его политической карьеры.

#украина #сво #политика #зеленский #коррупция
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