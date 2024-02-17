Главнокомандующий всё же дал добро на выход из почти окруженного населённого пункта

Украинские военные покидают город Авдеевка на фоне жестких штурмовых операций со стороны российской армии, полностью оставляя данный населённый пункт, оборудованный Киевом во внушительную укрепленную зону. Об этом отводе войск заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский.

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По его словам, военные отступают из Авдеевки и переходят к обороне в связи с оперативной обстановкой. Эту информацию Сырский опубликовал в социальной сети. На самом деле, ВСУ оказались в безвыходной ситуации в Авдеевке, так как город практически был окружен российскими войсками. Командующий Таврической группировкой ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский утверждает, что украинские войска уже покинули Авдеевку. Вчера он сообщал об отходе из укрепленной зоны "Зенит" на южных подступах к городу. По его словам, украинские формирования уходят с разрушенных позиций ВС РФ в городе, но несколько человек оказались в плену при отступлении.

Таким образом, сбылся прогноз бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В конце 2023 года генерал предсказывал, что в феврале-начале марта Авдеевка будет оставлена российской стороне в целях сохранения личного состава.

Интересно, что Киев под предводительством Владимира Зеленского до последнего настаивал на обороне Авдеевки, несмотря на понимание того, что город будет взят российскими войсками. Вопрос оставался лишь в количестве украинских военнослужащих, погибших до решения о выводе формирований ВСУ из укрепленной зоны.