Теперь пользователи могут почувствовать себя пилотом королевского орнитоптера Атридесов

Microsoft выпустила "расширение" Dune для своей популярной серии симуляторов полетов. Теперь у игроков будет возможность пилотировать транспортные средства, представленные в последней экранизации одного из самых популярных научно-фантастических романов.

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Microsoft приглашает энтузиастов авиасимуляции на Арракис, пустынную планету, где фримены и Дом Харконненов соперничают за контроль над спайсом. Ранее анонсированное дополнение Dune теперь доступно бесплатно в магазине Flight Simulator Store, предлагая игрокам возможность пилотировать королевский орнитоптер Атридесов над пустынной планетой, на которой решается судьба вселенной Dune.

Расширение Dune является результатом сотрудничества Legendary Pictures, Warner Bros. и Microsoft, явно направленного на продвижение нового фильма "Дюна" режиссера Дени Вильнева. Международный релиз Dune: Part Two запланирован на 28 февраля 2024 года, но игроки Flight Simulator могут сразу же подняться в виртуальное небо на своих орнитоптерах.

Дополнение Dune включает учебные пособия, испытания на время и "дерзкую" спасательную миссию. Хотя не представлено никакой информации о конкретных изменениях фундаментальных принципов физики полета, к которым игрокам необходимо адаптироваться, мы можем с уверенностью предположить, что на Арракисе условия полета будут такими же, как и на более традиционных земных самолетах.

Компания Redmond представила дополнение Dune в 2023 году, предоставив подробную информацию о предстоящей игре из своей популярной серии симуляторов. Microsoft Flight Simulator 2024 расширяет игровой процесс предыдущей игры, представляя новую систему миссий в стиле режима карьеры. Microsoft Flight Simulator 2024 будет отдельной независимой игрой. Однако компания предполагает, что "практически все" дополнения, приобретенные для Flight Simulator (2020), также будут работать в новой игре.