Судя по всему, покинуть окруженный район сумела лишь меньшая часть группировки

Одним из украинских бойцов, участвовавшим в сражениях в окрестностях Авдеевки, было заявлено, что руководство Вооруженных Сил Украины отвергло предложения обеспечения вывода войск из окруженного укреплённого района "Зенит", который почти полностью окружили российские войска. По итогу подразделениям украинской армии, оставленным без поддержки, пришлось выбираться из окружения самостоятельно, понеся при этом серьезные потери.

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Согласно данным украинских источников, далеко не все смогли выбраться из ловушки. Первая попытка выйти из окруженного укрепрайона была предпринята украинской группировкой ночью 14 февраля. Десять бойцов собрались для побега из данной зоны, но в результате только двое из них смогли уцелеть. Военнослужащие из второй группы, последовавшей за ними, все получили ранения и вернулись на исходную.

На следующую ночь командование обещало прислать бронетехнику для эвакуации, но, в конечном счете, она так и не прибыла. Часть украинских военных смогла самостоятельно выбраться из окружения, несмотря на значительные потери, после чего укреплённый район был захвачен подразделениями российской армии.

По мнению одного из добравшихся до безопасности военнослужащих украинской армии, руководство не планирует выручать бойцов из Авдеевки, а вместо этого отправляет им ограниченные поставки боеприпасов и даёт указания продолжать сражение за город, не принимая во внимание существенные потери и невозможность вывоза раненых.