Данный стол также будет обладать отличной системой охлаждения и вмещать даже крупногабаритные современные видеоадаптеры

Lian Li представляет новинку, которая потенциально станет последней записью в серии "standing desk". Сейчас это всего лишь прототип, но новый стол dk-07 с регулируемой высотой имеет несколько интересных особенностей. Он оснащен стеклянной столешницей, которая закрывает рабочее пространство для взаимодействия с компьютером. Стол окружен алюминием, но наиболее примечательной особенностью является 30-дюймовый прозрачный OLED-дисплей LG, который расположен под стеклом, служа дополнительным монитором для вашей системы.

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Другие новые функции включают доступный сверху ящик на правой стороне стола и подстаканник на левой стороне. В верхнем левом углу стола расположен выдвижной USB-концентратор, который находится на уровне столешницы, но может вытягиваться по мере необходимости. Стол dk-07 позволяет установить видеокарты шириной до четырех слотов и длиной 340 мм с использованием переходного кабеля. Что касается хранилища, на столе есть четыре отсека для накопителей, в которые можно установить 3,5-дюймовые жесткие диски или 2,5-дюймовые твердотельные накопители, и они доступны снаружи. Также есть кронштейн для монитора, хотя неизвестно, какой размер экрана он поддерживает. Еще одной особенностью новинки Lian Li также является система охлаждения. DK-07 может вмещать до двух радиаторов диаметром 360 мм или двух радиаторов диаметром 280 мм и шести радиаторов диаметром 120 мм или пяти радиаторов диаметром 140 мм спереди.

Еще раз, напомним, что сейчас это лишь прототип. Lian Li с нетерпением ждет отзывов пользователей в разделе комментариев. Если прототип будет тепло принят, то, безусловно, это будет стоить немало денег. DK-04 от Lian Li уже продается по цене $1499, а более новая модель DK-05 доступна по цене $1899.