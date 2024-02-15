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Zelikman
Ведомство по патентам и товарным знакам США определило, что ИИ не может стать автором изобретения
В агентстве объяснили, что искусственный интеллект будет обозначен в качестве инструмента, с помощью которого человек сумел что-либо изобрести

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  Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) ясно указало свою позицию относительно вопроса о том, может ли ИИ быть указан в качестве изобретателя в патентной заявке: нет, не может. Несмотря на то, что агентство готово рассматривать изобретения, созданные ИИ, оно подчеркнуло, что изобретатели-люди, вероятно, внесли "значительный вклад" в этот процесс.

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  В новом руководстве USPTO по использованию искусственного интеллекта сообщается, что хотя изобретения, созданные с помощью ИИ, не являются "категорически непатентоспособными, анализ авторства должен быть сосредоточен на вкладе человека, поскольку патенты призваны стимулировать и вознаграждать человеческую изобретательность".

  Согласно новому руководству, машины могут быть отмечены и признаны в заявках на патент, но не указаны в качестве изобретателя в окончательной заявке.

  "Необходимо найти правильный баланс между предоставлением патентной защиты для поощрения человеческой изобретательности и инвестиций в изобретения с помощью ИИ, не блокируя при этом инновации для будущих разработок", – написала Кэти Видал, заместитель министра торговли по интеллектуальной собственности и директор USPTO.

  Примером "значительного вклада" человека в изобретение может быть создание подробной и конкретной подсказки для ИИ.

  "В некоторых ситуациях физическое лицо (или лица), которые проектируют, создают или обучают систему ИИ с целью решения определенной проблемы, может быть признано изобретателем", – сообщает агентство.

  В итоге агентство, похоже, классифицирует ИИ как инструмент, помогающий изобретателям, а не заменяющий их работу. В рамках исполнительного распоряжения, выданного прошлой осенью, администрация Байдена поручила USPTO выпустить руководство по использованию технологии в области изобретательства к концу февраля.

#сша #технологии #искусственный интеллект #разработки #патент #изобретение
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Цитату можно? А то вижу вырванные слова из контекста и не более того
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а теперь помимо этого тут ещё и развлекаются, обоссывая опущенную либерастню 😆
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