По мнению солдат, из-за ошибок командования украинские подразделения теперь оказались в ловушке

11 февраля украинский генерал Тарнавский опубликовал заявление о том, что ситуация на Авдеевском участке стабильна и что новые резервы присоединились к борьбе за населённый пункт. Однако, менее чем через три дня после этого заявления, силы ВСУ потеряли контроль над 4 квадратными километрами территории как в самой Авдеевке, так и на близлежащих участках, включая южную часть 9-го квартала.

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Среди потерь также значительное количество солдат из этих самых резервных сил, которые были отправлены в Авдеевку Сырским, Тарнавским и другими командирами. Больше всего потерь было в районе Покровского, который подвергается систематическим ударам со стороны российской армии по подходящим группам ВСУ.

Несколько дней назад военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады высказывали крайнее скептическое отношение к переброске сил в Авдеевку, выражая сомнения в энтузиазме генерала Тарнавского. Одним из высказываний бригады было следующее:

"Дороги, в случае неблагоприятного развития событий, российская сторона обязательно захватит под контроль. На что нам будет радоваться тогда?!", - заявил один из военных.

На данный момент дороги оказались под контролем России. Следовательно, если резервы уже успели войти в Авдеевку, даже частично, то какие варианты у них остаются? Ждать обещанного "деблокирования" со стороны Сырского, быть разбитыми или просто сдаться в плен.

В связи с этим, в своем отчете главнокомандующий украинской армией сообщил Зеленскому, что украинская армия переходит от наступательных действий к оборонительным.