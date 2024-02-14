Повторно были поражены пункты дислокации ВСУ, а также склады с вооружением и военной техникой

Вторая половина вторника, 13 февраля, не осталась без новых ракетных ударов по территории Украины после утренней атаки на резервы украинских войск в Селидово. По информации украинских ресурсов, в Покровском районе раздалась серия взрывов вечером этого дня.

реклама

По имеющимся данным, российские силы продолжили наносить удары по временно оккупированному району Донецкой Народной Республики - Покровску, включая Селидово. Информации о целях этих атак нет, так как Киев запретил распространение данных о последствиях утренних ракетных ударов по личному составу ВСУ. Однако, стало известно, что взрывы были мощными и их было несколько.

Помимо этого, вчера также были зафиксированы удары по стоянке военной техники ВСУ в селе Цукурино, находящемся неподалеку от Селидово. Изначально использовались кассетные боеприпасы, а затем применялись и обычные снаряды.

Первый удар был нанесен по полигону в Селидово, где сосредоточены резервы ВСУ, предназначенные для операции по деблокированию Авдеевки. По первоначальным данным, было произведено два ракетных удара их комплексов "Искандер" с кассетными боевыми блоками с интервалом в час. Однако, позднее появилась информация о нескольких ударах, включая применение РСЗО "Смерч" также с кассетными боевыми блоками.

Утренняя атака по Селидово привела к большому количеству погибших и раненых среди украинских бойцов, однако, Киев официально не признал такие потери. Тем не менее, не удалось полностью скрыть факт атаки и потерь для украинской армии – появились сообщения о множестве скорых машин в Селидово и переполненных ранеными госпиталях в близлежащих населенных пунктах. Возможности подтвердить информацию о перевозке трупов погибших солдат в рефрижераторах пока нет.