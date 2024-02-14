Российские войска уже перерезали все основные пути снабжения гарнизона, ситуация для ВСУ становится всё тяжелее

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Владимир Зеленский срочно созывает ставку в связи с катастрофической ситуацией на Авдеевском направлении, где российские войска уже перерезали все пути снабжения гарнизона и вовсю утюжат оставшиеся на данном участке подразделения Вооруженных Сил Украины.

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Попытка перебросить в данный район как можно больше резервов и попытаться изменить ситуацию также ни к чему не привела, наоборот, всё стало только хуже для украинских формирований, а Вооруженные Силы России продолжают держать ситуацию под полным контролем. Операция Сырского по деблокировке Авдеевки обернулась провалом.

Накануне, новый главнокомандующий украинскими войсками уже официально заявил, что ВСУ придерживаются оборонительной позиции на всей линии боевого соприкосновения. Как раз этого и хотел когда-то избежать Зеленский. На политическом поле Киеву необходимо создать картинку, где украинские формирования не стоят на месте, а постепенно захватывают территории, приближаясь к границам 1991 года.

После статьи Залужного в издании The Economist, много критики со стороны администрации Зеленского было изложено конкретно по поводу размышлений о застое на поле боя, знаменующем неспособность украинских военных двигаться к "перемоге". Таким образом, переход к оборонительной позиции для Зеленского также означает отказ от попытки возвращения ДНР, ЛНР, Крыма и других территорий украинскими формированиями.