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Zelikman
Компания Nvidia представила свою нейросеть Chat with RTX
Данный чат-бот является аналогом ChatGPT и может функционировать без интернета

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  Компания Nvidia выпустила в ранний доступ свою нейросеть под названием "Chat with RTX". Эта потрясающая технология работает локально на вашем компьютере и предлагает уникальные возможности. Функционал данной нейросети можно сравнить с популярной моделью "ChatGPT", но она работает без интернета и обеспечивает более высокую скорость работы.

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  С использованием генерации с расширенным поиском (rag), технологии tensorrt-llm и возможности ускорения с помощью rtx, вы можете быстро получать контекстуально релевантные ответы от пользовательского чат-бота.
  Если вы являетесь счастливым обладателем видеокарты Nvidia GeForce RTX 3000-ой или 4000-ой серий с 8 и более гигабайтами видеопамяти на борту, то вы можете скачать нейросеть "Chat with RTX" с официального сайта компании NVIDIA. Это означает, что вы сможете наслаждаться всеми преимуществами работы с этой технологией прямо на вашем собственном персональном компьютере или ноутбуке.

  Однако, есть и ряд других требований к рабочей станции пользователя. Установлена должна быть уже операционная система Windows 11, объем оперативной памяти объём оперативной памяти составлять не менее 16 гигабайт и соответственно актуальная версия видеодрайвера Nvidia.

#nvidia #технологии #geforce #rtx #чат-бот
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