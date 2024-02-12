Основной удар пришелся по Павлограду, логистическому центру украинских войск на данном участке

В ночь с 11 на 12 февраля армия России нанесла новый ряд ударов по украинским объектам в нескольких регионах. Особое внимание было уделено пунктам развертывания украинских военных сил в Днепропетровской области.

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По последним данным, Павлоград оказался под массированной ракетной атакой. Этот город, расположенный на автомобильной трассе между Днепропетровском и Донецком, является важным логистическим центром для Вооруженных Сил Украины, а также ключевым узлом для переброски резервных сил на Донбасс. Это именно через Павлоград запланирован переброс резервов для "разблокировки" гарнизона в населённом пункте Авдеевка, по намерению нового командующего ВСУ Сырского.

В ходе ночной работы удалось уничтожить часть резервов Вооружённых Сил Украины в Днепропетровской области. По этим причинам украинское руководство на месте вынуждено провести перегруппировку уцелевших отрядов. "Выбиты" также украинские резервные силы после ударов со стороны Вооруженных сил РФ и войск Донецкой Народной Республики.

Кроме того, ночью российские беспилотники достигли Николаевской области и атаковали военный объект в городе Вознесенск.