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Zelikman
Илон Маск перенесёт регистрацию Neuralink из штата Делавэр в Неваду
Миллиардер планирует поступить также и с Tesla, перенеся её в Техас

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  Компания Neuralink Corp., основанная Илоном Маском и специализирующаяся на производстве мозговых имплантатов, перенесла свое местоположение из Делавэра в Неваду, прервав связи с штатом, где Маску пришлось столкнуться с юридическими трудностями, включая одну из-за оплаты и другую из-за приобретения Twitter.

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  Это изменение было успешно завершено в четверг, согласно заявлению офиса государственного секретаря Невады и уведомлению, отправленному акционерам компании. Судья из Делавэра на прошлой неделе отменил пакет выплат в размере 55 миллиардов долларов, предназначенный Маску от Tesla Inc. В своем посте на социальной сети Х (заблокирована в РФ), Маск посоветовал основателям компаний избегать регистрации в этом штате.

  В сообщении, разосланном акционерам и рассмотренном Bloomberg, указывается, что акции Delaware Corporation теперь будут включены в акции Nevada Corporation. На прошлой неделе Маск заявил в Twitter, что Neuralink впервые имплантировала устройство пациенту-человеку. Технология стартапа направлена на помощь людям с травмами. В конечном итоге устройство Neuralink позволит людям "контролировать свой телефон или компьютер, а также практически любое другое устройство, просто мысленно".

  Neuralink не первая компания, которую Маск перенес за пределы Делавэра, и, возможно, не последняя. Ранее Маск перенес регистрацию компании X из Делавэра в Неваду, когда произошло переименование из Twitter. Корпоративные законы Невады предоставляют большую защиту руководителям от исков инвесторов.

  Штаб-квартира Tesla, расположенная в Остине, в 2003 году была зарегистрирована в Делавэре. На прошлой неделе Маск пообещал попытаться перенести регистрацию Tesla из Делавэра в Техас, однако, для этого потребуется голосование акционеров. У Маска уже имеется длительная история юридических споров в Делавэре, который является корпоративной столицей штата.

Более 70% компаний из списка Fortune 500 зарегистрированы в этом штате, а суды его канцелярии признаны экспертами в области корпоративного права и могут быстро рассматривать дела. Большинство знаменитых споров о слияниях и поглощениях рассматриваются в этом штате без участия присяжных. Даже иностранные компании приезжают в Делавэр для разрешения корпоративных споров.

#сша #tesla #илон маск #neuralink #компании #технлогии
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