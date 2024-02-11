Сообщается, что армия сумела продавить украинские формирования в районе Ивановки

Штурмовые отряды Западной группировки успешно пробили первую оборонительную линию украинских сил в районе Ивановки на Купянском участке и продвинулись в сторону Петропавловки. Данная информация сообщается с передовой и пока не получила официального подтверждения.

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Исходя из имеющихся данных, российские воины успели воспользоваться моментом, когда руководство украинской армии решилось отправить резервы в район Табаевки, чтобы замедлить войска, движущиеся в направлении Песчаного. ВС России ударили севернее, в окрестностях Ивановки, и успешно продавили первую оборонительную линию. Войска продвигаются вперед на фронте около 1.5 километра, углубившись на примерно 1 километр. Эти успехи были прикрыты авиацией с воздуха.

По информации из Telegram-каналов известно, что штурмовые группы ВС России пробились по хребту вдоль дороги на Петропавловку. Этот прорыв позволяет выйти на фланг украинской группировки, удерживающей Петропавловку и Синькову, где сейчас проходят жестокие бои. Российские силы связывают значительные ресурсы ВСУ и не позволяют их перебросить на другое направление.

Кроме того, это продвижение угрожает войскам ВСУ, стоящим в районе Кисловки. С севера и юга на них оказывается давление со стороны российских войск, создавая им угрозу окружения. В данной ситуации руководство ВСУ должно распорядиться об отходе, но как поступит Киев, еще неизвестно.